憧憬聯儲局減息預期升溫，隔晚美股做好。內地三大指數下跌，令港股今早反覆向上。

恒指今早高開40點，開市後曾倒跌，低見26837點，最多跌57點，上午10時後指數回升，大部分時間於26950點水平上落，約午市收市前半小時，曾高見26984點，最多升88點。半日收報26953點，升58點或0.22%；國指跌17點或0.17%，報10327點。

中海油（0883）跌3.23%，收報11.98元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。 友邦（1299）升1.15%，收報74.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點。

重磅股騰訊（0700）跌0.24%，收報330.2元；匯控（0005）跌0.31%，收報64.05元；平保（2318）升0.29%，收報85.35元。

市場預期美國減息，刺激本地地產股普遍上升，信置（0083）升2.38%，收報12.9元，是升幅最大的藍籌；新地（0016）升1.93%，收報126.5元；長實集團（1113）升0.95%，收報58.4元。

工信部今日發放5G商用牌照，連升多日的5G概念股回吐。中興（0763）穿20元，急挫5.5%，收報19.94元；鐵塔（0788）穿50天線，挫3.52%，收報1.92元；京信通信（2342）挫3.59%，收報1.61元。

工信部向中移動（0941）、聯通（0762）和中電信（0728）發5G牌照。中資電訊股上升，中電通漲2.55%，收報4.02元；中移動升0.71%，收報70.75元；聯通升0.36%，收報8.4元。

傳華為降低手機付運預測。舜宇（2382）跌1.97%，收報67.1元；比亞迪電子（0285）跌1.9%，收報10.32元；瑞聲（2018）跌1.71%，收報40.3元。

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