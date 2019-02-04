內地今日正式發出5G商用牌照，三大電訊商中移動（0941）、中聯通（0762）及中電信（0728）中午齊發出公告，指已獲得由工信部發放的5G數字蜂窩移動通信業務經營許可，工信部同時批准公司在內地經營5G移動通信業務。

中移動表示，公司將全力配合母公司，全面實施「5G+」計劃，繼 續攜手產業各方，推進5G發展，推動5G標準完善、終端成熟、應用豐富與生態構建。另有內媒報道，中移動於今年9月底前，將會在超過40個城市提供5G服務，客戶「不換卡」、「不換號」就可開通5G服務，後續將持續擴大服務範圍。

中聯通亦表示，未來公司將堅持依法合規經營，並按技術進展、市場和業務需求、行業競爭態勢等動態精準投入5G建設，加快5G商用步伐；積極研究推進5G網絡共建共享，探索多種合作模式，降低建設成本，推動5G高質量發展。

中電信亦指，公司相信5G業務經營許可的發放有助於數字中國建設和社會經濟發展，對於電信行業及公司實現高質量發展具有重要意義。公司將綜合技術、產業鏈、應用場景等發展，以市場和業務為導向開展網絡建設，加快5G商用步伐。

其他報道：

【中美角力】憂中國斷供稀土 美國防部目光轉至非洲

【華為風波】日媒：華為削減給主要供應商的訂單

【5G發牌】華為：全力支持運營商建好中國5G

【5G發牌】官媒：工信部今日發5G商用牌照