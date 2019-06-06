中美貿易摩擦已開始漸漸演化成美國與國際的貿易摩擦，對港商的影響也進一步擴大，昨日中華總商會（中總）與生產力促進局便舉行講座，了解本港中小企面對的難題。生產力局總裁畢堅文表示，局方配合港府推出的支援措施，從6個方面協助中小企減少業務風險。

第一是善用政府加碼的BUD專項基金，開拓除內地以外的東盟和與香港有自由貿易協議的新市場，以分散投資風險；此外，透過創新及科技基金下的「再工業化及科技培訓計劃」培訓專才，企業可獲取每年上限50萬元的學費資助，涵蓋公開課程和專門設計課程，有助企業數碼轉型。

另外，生產力局指出，現時大灣區內的城市都有給予企業的資助，例如東莞最快將於6月底把轉型輔導資助金額由30萬元（人民幣，下同）提升至60萬元，可資助港資企業向智能化及自動化升級，提升營運效益及創新能力，發展高增值業務。

生產力局本身也會為企業擴展海外市場及生產線，包括局方專家提供自動化及清潔生產技術支援，助港商符合當地法規，跨越市場門檻；由生產力局與德國研究所合作成立的科創中心THE HATCH，能幫助企業加快採用創新工業技術，促進數碼製造發展去開發新產品。此外，局方的「中小企一站通」資訊平台除了提供貿易衝突支援措施的最新資訊外，本月亦會舉辦一連串活動，包括安排東盟實地考察團，以及舉行大灣區城市生產力講座。

生產力局主席林宣武表示，美國總統特朗普接連對墨西哥和印度打出關稅制裁，勢將全球貿易供應鏈打亂，對港商的影響嚴重，也會導致產品價格推高，最終令美國消費者受害。他認為，開拓新市場目前是港商一個較可行的出路，生產力局會與貿發局加強協調，看能否增加新市場的考察活動，幫助港商了解新市場的形勢。

記者：陳子凌