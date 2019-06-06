隔夜美股二連揚，港股今早跟隨造好。港股今早高開40點或0.16%，開報26935點，成交金額13億元；國指今早小幅低開，開報10341點，低開3點或0.04%，

友邦（1299）領升大市，開市漲1.97%，報75.2元，推高大市52點，亦為表現最好藍籌。內房股走低，其中碧桂園（2007）跌2.46%，報10.3元，屬表現最差藍籌。騰訊（0700）跟隨大市造好，開市升0.3%，收報332元

央視報道，工信報今日將向中電信（0728）、中移動（0941）、聯通（0762）、中國廣電發放5G商用牌照，利好5G股表現，中移動開市升0.93%，報70.9元；中電信開報3.9元，升0.5%；聯通開報8.49元 升1.4%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）平開，報41元；舜宇（2382）升0.95%，報69.1元。

周大福（1929）今日公布業績，股價續前走強，開市報6.7元，升1.06%。

新濠國際（0200）宣布，將以逾4974.5萬元提出要約，增購經營珍寶海鮮舫的香港仔飲食13.32%股權至全資擁有，利好股價表現，開市報15.5元，升2.4%。

其他報道：

【5G發展】官媒：工信部今日發5G商用牌照

【歐美戰報】美股連升兩個交易日 道指漲0.82%