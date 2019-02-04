市場對美儲局減息撐經濟的預期升温，隔夜美股三大指數走強，惟港股ADR沒有跟隨。港股ADR比例指數收報26843點，跌51點或0.2%。

個股走勢分化，匯控（0005）ADR折合港元計收報64.5元， 較本港收市價高0.14%；騰訊（0700）ADR收報327.08元，低0.96%；中人壽（2628）ADR收報17.8元，高1.2%。

三桶油方面，中海油（0883）ADR收報12.3元，低1.6%；中石油（0857）ADR收報4.3元，跌0.4%；中石化（0386）ADR收報5.1元，低0.43%。

至於電訊股，中移動（0941）ADR收報10元，低0.3%；聯通（0762）ADR收報8.3元，跌0.3%；中電信（0728）ADR收報3.8元，低0.64%。

焦點股份：

央視報道，工信報今日將向中電信（0728）、中移動（0941）、聯通（0762）、中國廣電發放5G商用牌照，留意5G概念股表現。

周大福（1929）今日公布業績，留意股價表現。

新濠國際（0200）宣布，透過旗下附屬公司Melco Leisure and Entertainment Group，將以逾4974.5萬元提出要約，增購經營珍寶海鮮舫的香港仔飲食13.32%股權至全資擁有。

內房股昨日公布營運數據，雅居樂（3383）5月份合約銷售金額111.6億元人民幣，較2018年86.5億元按年增加29%；另越秀地產（0123）公布，5月公司實現合同銷售金額76.67億元(人民幣．下同)，按年上升約65%；

保利置業（0119）昨日發盈喜，預期中期淨利潤較2018年中期的6.208億元增加不少於4倍。

東風汽車（0489）公布，5月銷售量22.5萬輛，按年減少11.13%。