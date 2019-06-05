新濠國際（0200）宣布，透過旗下附屬公司Melco Leisure and Entertainment Group，將以逾4974.5萬元提出要約，增購經營珍寶海鮮舫的香港仔飲食13.32%股權至全資擁有，每股A、B股代價均為8895.76元。該集團表示，無意提高收購價錢。

根據公佈，新濠國際提出的要約，主要涉及香港仔飲食3399股A股及2193股B股，相當於13.32%權益。新濠本身則在香港仔飲食方面持股86.68%股權。該集團預期，有關要約將於今年8月底前生效。

新濠指，是次增購香港仔飲食，原因在於香港仔飲食近年並無派息，今次要約有助香港仔飲食的獨立股東以固定價格，將非公開買賣的股份套現，同時更好地推香港仔飲食的未來業務計劃。新濠擬保留香港仔飲食的現有業務，並無意終止聘用原有員工。香港仔飲食截至2018年底年度，獲利2338萬元，按年減少67.6%。

新濠國際目前的主要業務，除了持有在澳門及菲律賓經營博彩業務的新濠博亞54.88%，亦持有塞蒲路斯綜合渡假村75%股權、菲律賓的電子博彩機租賃業務Entertainment Gaming Asia Inc.全部股權，及香港仔飲食86.68%股權。新濠亦為少數香港上市公司，旗下附屬公司設有A、B股。

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