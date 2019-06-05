香港的士服務差勁問題，有如冠心病，動脈已嚴重堵塞，難以根治，要醫好，唯有搭橋，而這條「橋」，名為「專營的士」，惟市場對專營的士看法好壞參半，港資、外資與中資各有盤算。

一切問題緣於那1.8萬個的士牌，屬於永久性質，在畸形制度下，自然孕育出瘋狂加車租的的士牌主，以及為了糊口而漠視服務質素之的士司機。但專營的士或許可以打破壟斷。

今次香港政府擬議的專營的士方案，一共推出600架的士，每個專營權為期5年，最多營運200輛專營的士，但專營權不可轉讓及不能續期，並建議收費水平較一般的士高約五成，即起表價預料由36元起。

對於投資者來說，這個牌照既吸引，又不吸引，因為專營的士之價值，在於那600個牌照，擺明是政府施政大方向，續期未必有想像中困難，而且又可以讓的士業杯弓蛇影，恍如一把尚方寶劍，隨時斬下來，督促的士業做好，否則政府就把專營的士增加至1200個、2400個，甚至6000個。

但不吸引的地方，除了因為五年時間達至盈利不容易，還有就是現時的士界之「軟實力」教人恐懼，動不動就包圍對方、敲碎的士，以及的士界選票一向多，競投者必須要有一定本錢，才有條件跟的士業開戰，不然就會像Uber般，日日夜夜被狙擊。

就連運房局今次觸動的士業神經，也絕非易事，要蘊釀兩年才推出，要待張炳良換成陳帆，邱誠武換成蘇偉文，在今年方能提交上立法會，而日前成立條例草案委員會，選出張宇人及陳恒鑌，擔任正、副主席，只有建制，沒有泛民。

大灣區國舅

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