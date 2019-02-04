國際貨幣基金組織（IMF）代表團結束中國的訪問後發表新聞稿，預計今明兩年中國經濟增長率分別降至6.2%和6%，比四月份發布的預測皆下調0.1個百分點。與貿易緊張局勢有關的不確定性依然很高，風險偏向下行。中國計劃實施的政策刺激，將部分抵消美國最近對2000億美元中國出口加徵關稅產生的不利影響。隨著經濟走上更可持續的增長路徑，增長率到2024年預計將逐漸放緩至5.5%。

IMF表示，中國經濟增長在2019年初趨於穩定，反映了廣泛的政策支持。不過貿易局勢的再度緊張帶來了顯著的不確定性，對市場情緒產生不利影響。雖然美國最近提高了關稅，但到目前為止已宣布的政策刺激，足以使經濟增長在2019至2020年穩定。

IMF建議中國應提高匯率靈活性，以促進對新的外部環境作出調整。如果貿易緊張局勢進一步升級，給經濟和金融穩定造成風險，有必要實施一些額外的政策放鬆措施。例如，可以通過財政擴張穩定經濟，由中央財政提供資金再以有利於再平衡的方式實施，並針對低收入家庭。

IMF又建議，中國應加強銀行資本，特別是對於中小銀行，並且不應出於周期性原因或以抵消國內金融環境收緊的影響為目的，而放鬆微觀審慎監管。為了改善信貸分配和效率，在實施相關政策增加對私營部門貸款的同時，還應制定一項全面的計劃來取消對國有企業的隱性擔保。