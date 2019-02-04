港股連跌5日後，今日表現反彈，惟成交額仍不足800億元。

恒指今早高開354點或1.33%，報27116點，甫開已見全日高位，高見27119點，最多升357點，惟10天線(27110點)遇阻力，其後升幅逐步收窄，午後升幅再縮窄得42點，於26800點之上有支持，全日收報26895點，上升133點或0.5%，成交金額794億元；國指升3點或0.04%，報10345點。

創科實業（0669）升3.92%，收報51.75元，是升幅最大的藍籌；中生製藥（1177）跌8.4%，收報6.98元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.15%，收報73.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；中海油（0883）跌0.16%，收報12.38元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

重磅股騰訊（0700）有得收330元之上，全日升1.16%，收報331元。稱無重大收購計劃的平保（2318），全日跌0.12%，收報85.1元。

國務院印發《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》，明確兩方面重點工作內容。醫藥股捱沽，石藥（1093）挫4.8%，收報11.5元；復星醫藥（2196）挫4.04%，收報21.4元；金斯瑞生物（1548）挫3.66%，收報16.3元。

濠賭股反彈，永利澳門（1128）升4.23%，收報15.78元；金沙中國（1928）升3.27%，收報34.7元；銀娛（0027）升2.07%，收報46.95元。

5G概念股繼續見鑊氣，鐵塔（0788）升4.74%，收報1.99元；中興（0763）升4.46%，收報21.1元；京信通信（2342）升2.45%，收報1.67元。

經濟前景未明，資金流入避險工具，黃金相關股受追捧，恒興黃金（2303）升4.4%，收報7.12元；招金（1818）升2.73%，收報7.9元；山東黃金（1787）升1.38%，收報19.06元。

美國聯儲局主席鮑威爾暗示有減息的可能，本地地產股靠穩，長實集團（1113）升1.67%，收報57.85元；恒地（0012）升1.6%，收報41.35元；太古（0019）升1.27%，收報95.65元。

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