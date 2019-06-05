新濠國際（200）旗下新濠博亞已向日本大阪當局，提交發展綜合渡假村規劃概念書，主席何猷龍不諱言，在7個有份提交概念書者，最大對手是美資財團，特別是日美關係良好下，因此集團付出的要更多，期望競投過程公平進行。他強調，集團有興趣在日本大城市發展綜合渡假村，並估計投資動輒過百億美元。

【企業動向】何猷龍: 友好情況下收購皇冠 擬進一步增持

他又說，集團在澳門新濠天地發展摩珀斯之餘，在日本方面擬引入最新及最多科技，令月本的綜合渡假村可以由承傳過往歷史，進入未來，因此項目將由以前的City of Dream, 發展成日本的City of Future。

新濠博亞在邁向國際化之前，何猷龍指出，主要的澳門業務只有少於5%的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）來自貴賓博彩，因此較少受中美貿易戰影響，隨澳門貴賓廳生意外流下，加上税率較高，集團的生意反而跑嬴市場。他估計，澳門全年博彩生意尚有單位數字增長。至於在爭取續牌方面，他說，集團從來配合政府做多些非博彩及多元化，並在中期檢討取得最高評分，因此日後政府若有要求，集團會繼續配合。

記者：陳偉燊

其他報道：

【分拆不成？】傳平保回購陸金所 平保：無重大收購計劃

【騰訊新搞作】傳騰訊伙華碩推電競手機ROG Phone II 7月發行

【A股收市】三大指數先升後跌 滬指近低位收市

【5G路演】新地郭基泓：將斥數十億元發展5G業務