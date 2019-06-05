新濠國際（0200）及新濠博亞主席何猷龍表示，新濠博亞在以約95億元，購入澳洲皇冠19.99%股權，是在皇冠方面與美國永利交易告終後，在與朋友皇冠大股東詹姆士帕克於友好情況下，達成交易，因此定價每股13澳元，比永利出價逾14澳元為低。雙方有意在市務推廣、資訊科技、品牌上合作，甚至在皇冠早年因多名職員在內地被拘事件致市務推廣收縮後，協助皇冠開拓東南亞及大中華市場。但是在進軍澳洲同時，不忘澳門本業，及部署在日本參與發展綜合渡假村。

他說，向來與詹姆士有電郵往來，甚至在2個月前雙方均有碰面，並在永利收購告終後，有主動向詹姆士問好及了解其意願，最终不用經投行下達成友好交易。按例新濠博亞每半年有3%自由增購權，但是因為若進一步增持皇冠，便需澳洲多個監管機構批准，他已準備好接受當局面見。儘管有說皇冠在悉尼經營所在的新南威爾士不許何鴻燊或關聯方涉足，但是何猷龍強調，在10多年前新濠博亞與皇冠合作期間，早已經過澳洲審批一關，而澳洲賭例又為全球最嚴，因此新濠博亞早已是獨立方，並相信最终會獲澳洲當局首肯，為日後增持皇冠開绿燈，亦為將來爭取日本賭牌方面，變相事前得到嚴格審核。同時，在今次收費皇冠前，亦已向內地打了招呼。

儘管新濠博亞同時要應付日本競投賭牌，要作過百億美元投資，又要部署澳門續牌及收購皇冠，但是何猷龍強調，集團的資產負債表向來保守，尚有足夠資金應付多個項目發展。新濠影匯所屬Studio City又是獨立上市，以其債務融資及現金流，足以支持影匯二期發展所需。一旦完成收購皇冠，他說，新濠博亞持有的綜合渡假村數目，將由5個增至10個，因此亦有考慮簡化架構，例如將菲律賓業務私有化，及留意增持Studio City的機會，亦透過回購及增加派息40%，提高對股東回報。

記者：陳偉燊