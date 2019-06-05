中美貿易衝突持續升級，中國視稀土為反擊美方的「殺手鐧」。雖然美國商務部長威爾伯·羅斯表示，將採取前所未有的行動，確保美國不會被切斷這些關鍵材料的供應，惟花旗認為美國至今沒有現成途徑打破對中國稀土的依賴。

相關報道：【中美角力】美國商務部：將採取前所未有的行動確保稀土供應

花旗分析師於電郵報告中提到，雖然中國以外也有稀土礦，但其稀土的加工依然與中國密不可分。報告指，中國以外的每5萬噸稀土礦產中，與中國毫無關聯的只有約8600噸，對於某些特定稀土元素而言，上述比例還要更少。

花旗表示，若中國限制對美出口稀土金屬和稀土合金，美國在中國以外加工產能可以迅速建成的話，相信情況尚可應付，但

如果中國對美限制範圍擴大到磁鐵、永磁電機等制成品，則情況將會嚴重得多，美國某些行業可能會因此陷入供貨中斷危機。

花旗舉例指，用於生產磁鐵的重稀土元素鏑，目前中國以外根本沒有相當規模的分離產能。該行認為，即使美國自行開採稀土，除了要密集資本外，還要面對巨大的環境和技術層面挑戰，因此必須得到政府的支持。

其他報道：

【分拆不成？】傳平保回購陸金所 平保：無重大收購計劃

【騰訊新搞作】傳騰訊伙華碩推電競手機ROG Phone II 7月發行

【5G路演】新地郭基泓：將斥數十億元發展5G業務

【港航危機】港航董事提賠償申索 鍾國頌代表：9500萬元金額龐大

【逃犯條例】呂志和：唔犯罪又使乜驚，好小事

【樓市點評】呂志和： 中美貿易戰 買樓睇定啲