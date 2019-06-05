【中美角力】花旗：倘中國限制出口稀土 美國部分行業或面臨斷供
文章日期：2019年6月5日 15:22
中美貿易衝突持續升級，中國視稀土為反擊美方的「殺手鐧」。雖然美國商務部長威爾伯·羅斯表示，將採取前所未有的行動，確保美國不會被切斷這些關鍵材料的供應，惟花旗認為美國至今沒有現成途徑打破對中國稀土的依賴。
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花旗分析師於電郵報告中提到，雖然中國以外也有稀土礦，但其稀土的加工依然與中國密不可分。報告指，中國以外的每5萬噸稀土礦產中，與中國毫無關聯的只有約8600噸，對於某些特定稀土元素而言，上述比例還要更少。
花旗表示，若中國限制對美出口稀土金屬和稀土合金，美國在中國以外加工產能可以迅速建成的話，相信情況尚可應付，但
如果中國對美限制範圍擴大到磁鐵、永磁電機等制成品，則情況將會嚴重得多，美國某些行業可能會因此陷入供貨中斷危機。
花旗舉例指，用於生產磁鐵的重稀土元素鏑，目前中國以外根本沒有相當規模的分離產能。該行認為，即使美國自行開採稀土，除了要密集資本外，還要面對巨大的環境和技術層面挑戰，因此必須得到政府的支持。
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