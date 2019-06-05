傳聞已久的中國平安（2318）旗下互聯網金融公司陸金所分拆上市計劃再傳不利消息，商業資訊供應商Acuris旗下Mergermarket引述消息人士表示，陸金所無法取得P2P（點對點）網絡貸款業務的經營許可，上市計劃受阻礙。平安正與陸金所的境內境外股東討論股票回購提案，或涉及平安A或H股與陸金所的股權交換，金額最多120億美元，料交易即將公布。

平保回應表示，公司沒有任何重大收購計劃，沒有應披露而未披露的信息。據了解，內地媒體報道中的回購交易不會發生。

陸金所早於2014年傳出分拆上市傳聞，至2015年底陸金所董事長計葵生表示最快會在2016年下半年啟動上市。不過及後雖然多次傳出申請上市的消息，不過都是只聞樓梯響。2018年再同時傳出分拆的平保另一間科技公司平安好醫生（1833）已經在港交所上市，而金融壹賬通亦有傳目標在今年9月上市。

至於未能上市的原因，市傳與中國互聯網貸款平台備案審查一直未能完成有關，備案原定是在去年6月底前完成。金融時報去年3月引述消息報導，陸金所正等待網貸監管制度明確，得到牌照後才繼續上市。平保聯席首席執行官陳心穎在今年業績會上表示並不急於將陸金所上市。

平安在2018年年報中顯示，陸金所已完成C輪融資，估值為394億美元。陸金所自2017年起錄得盈利，2018年陸金所所屬的金融科技與醫療科技業務的營運利潤按年上升41%至77.48億元人民幣，去年底資產管理規模為3694.14億元，管理貸餘額3750.06億元。

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