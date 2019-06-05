香港航空股權爭議持續，由新任董事鍾國頌向高院申請的臨時禁制令，今日再獲法庭通過延續至8月22日，被告包括港航現任4名董事及股東仍然不得進行股份轉讓。另外，港航董事侯偉及孫劍峰的代表律師在庭上提出，若港航因禁制令影響而產生任何損失，原告需向港航賠償9500萬元，獲法庭擬定在下月17日審議是否通過。

原告包括鍾國頌旗下的香港航空諮詢股務有限公司、Frontier Investment Partner及香港航空有限公司，原分兩案入稟高院，要求禁止港航現任4名董事及股東進行公司的股份轉讓、訂立任何口頭或書面協議、承諾等，以向現有股東或任何第三方發行新股；以及禁止神秘買家Grand City Capital Investment（GCCI）處理其聲稱已從Frontier收購的港航控股股份。

法庭通過兩臨時禁制令有效期延至8月22日。但法官指出，由於兩入稟狀的原告均屬Frontier及鍾國頌一方，冀原告將兩案合併作同一申索案件處理，原告及被告均表示無異議。

法官又提到，不明白原告為何入稟，至今未見原告提出具體的訴訟原因，原告代表律師稱因需要更多時間作準備，故要求延續提交申索書，惟被告各方冀盡早處理案件，法庭最終決定原告需於今日起的7日內更改入稟狀，並在21日內提交申索書。

被告港航董事侯偉及孫劍峰的代表律師並首次提出新要求，如果港航因相關禁制令影響而產生任何損失，原告需向港航賠償9500萬元，原告方表示金額龐大，法官稱就航空公司而言，對該金額不感意外（not surprise），法庭擬定下月17日審議是否通過該協議。

記者：劉旭霞

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