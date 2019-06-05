港股反彈乏力，恒指高開後升過357點回落，升幅曾收窄至114點，半日收報26953點，升192點或0.72%；國指升0.36%。大市半日成交449億元，成交低迷。恒指升至10天線受阻，且看能否26800點之上回穩，並上試20天線附近約27500點水平。

受累中美角力的股份舜宇（2382）、萬洲（0288）、創科（0669）、瑞聲（2018）都有明顯反彈，半日升約3%以上。濠賭股做好，銀娛（0027）、金沙中國（1928）升逾2%。科網、汽車、新能源、內房股都偏強。不過，醫藥受壓，中生製藥（1177）、石藥（1093）跌6%及4%以上。

日前有消息指工信部將於近期發出5G商用牌照，消息繼續發酵，中資電訊股及5G概念繼續有炒作；不過，5G商用初期，電訊商投入多，收入少，經營壓力較大，不宜短炒；相反加快5G牌照發放，5G提早進入規模建設，對電訊設備及服務更利。中國鐵塔（0788）、中興（0763）、中通服（0552）、京信（2342）日前炒高後，中國鐵塔的上升動力最強，率先挑戰50天線，惟進一步向上阻力不輕，不妨待回落20天線約1.85元才考慮吸納。

劉思明

明報投資版資深評論員