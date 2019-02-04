隔晚美股反彈，三大指數高收逾2%。內地A股今早回升，連跌5日的港股今早亦上升，一度重上10天線。

恒指今早高開354點或1.33%，甫開後一度重上10天線(27116點)，曾高見21779點，最多升357點，財新公布內地上月財新PMI創三個月新低，指數升幅逐步收窄，於26875點至27000點區間上落，維持過百點升勢，半日收報26953點，升192點或0.72%，成交金額449億元；國指升37點或0.36%，報10378點。

舜宇（2382）升3.51%，收報69.25元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.42%，收報73.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；中海油（0883）跌0.81%，收報12.46元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。騰訊（0700）重上330元水平，半日升1.41%，收報331.8元，為恒指貢獻36點。

國務院印發《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》，明確兩方面重點工作內容。醫藥股捱沽，中生製藥（1177）跌穿50天線，半日挫6.43%，收報7.13元，是跌幅最大的藍籌；復星醫藥（2196）挫4.71%，收報21.25元；石藥（1093）挫4.47%，收報11.54元。

濠賭股反彈，永利澳門（1128）漲4.49%，收報15.82元；銀娛（0027）升2.39%，收報47.1元；金沙中國（1928）升2.38%，收報34.4元。

5G概念股繼續有得炒，中興（0763）漲5.94%，收報21.4元；鐵塔（0788）升穿50天線，半曰漲5.26%，收報2元；京信通信（2342）漲4.91%，收報1.71元。

美國聯儲局主席鮑威爾暗示有減息的可能，本地地產股靠穩，太古（0019）升1.16%，收報95.55元；獲花旗唱好的恒地（0012）升1.84%，收報41.45元；新地（0016）升0.73%，收報124.4元。

發改委召開稀土行業專家座談會，研究推動稀土產業高質量發展，刺激中國稀土（0769）急升，曾漲10.17%，半日升6.78%，收報0.63元。

其他報道：

【中美角力】美國商務部：將採取前所未有的行動確保稀土供應

【經濟數據】內地5月財新PMI跌至52.7，創三個月新低

【中美角力】梅努欽將於G20財長會議期間會晤易綱