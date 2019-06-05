醫藥藍籌股中生製藥（1177）和石藥（1093）下挫，中生製藥跌穿50天線，曾最多挫6.82%，現挫5.91%，報7.17元；石藥現挫3.64%，報11.64元。

其他醫藥股亦普遍持續捱沽，威高（1066）更挫6.04%，報6.69元；復星醫藥（2196）挫3.81%，報21.45元；金斯瑞生物（1548）跌1.3%，報16.7元；綠葉製藥（2186）跌1.24%，報5.59元；東陽光藥（1558）跌0.94%，報37元；康哲藥業（0867）跌0.61%，報6.5元。

國務院印發《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》，明確兩方面重點工作內容。

一是要研究制定的文件，當中包括涉及鼓勵仿製的藥品目錄、規範醫用耗材使用、以藥品集中採購和使用為突破口進一步深化醫改、互聯網診療收費和醫保支付、建立完善老年健康服務體系、加強醫生隊伍管理、醫聯體管理、公立醫院薪酬制度改革、醫療保障基金使用監管等方面的15個文件。

二是要推動落實的重點工作，主要圍繞解決看病難看病貴問題和加強醫院管理等方面，提出21項具體工作。

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