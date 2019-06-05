《人民日報》署名鍾聲的評論文章稱，美國為了保持世界領先地位、保證一家獨大，不惜動用國家行政力量，以各種莫須有的罪名，打壓別國科技企業，為美國企業在全球搶奪高科技領域市場、維持在國際產業分工中的壟斷地位贏得空間和時間。

文章以華為為例，批評美方看到華為在5G電信設備等技術領域領先，就將華為及其附屬公司列入出口管制「實體名單」，並以「危害國家安全」為由四處遊說，威逼利誘各國政府拒絕與華為公司合作。

文中亦以中國無人機為例，相關行業發展勢頭強勁，美國國土安全部就無端公開指責中國產無人機在竊取數據。該文斥美國濫用「國家安全標準」，把有關問題政治化，無非是想贏取更多的利潤。

文中狠批部分美國政客至今還渴望著永遠保持一種「美式坐享其成」，即開發中國家向美國出口低附加值的資源、貨物和服務，而美國則向世界各國出口美元、金融產品和無關美國核心競爭力的低端技術。

文末提到，各國相互依存是客觀現實，互相合作是共同需要，攜手發展是大勢所趨。「留下玫瑰，授人荊棘」的行為是地球村的公害，注定要遭到更多的抵制和唾棄，注定必將失敗。

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