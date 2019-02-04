財新公布，中國5月財新服務業PMI錄得52.7，為三個月以來最低，較4月份下跌1.8個百分點，亦遜市場預期的54。

早前公布的5月財新中國製造業PMI持平於50.2，兩大行業一平一落，導致5月財新中國綜合PMI錄得51.5，低於4月1.2個百分點。

財新中國服務業和綜合PMI走勢與統計局PMI並不完全一致。國家統計局公布的5月服務業商務活動指數為53.5，上升0.2個百分點；綜合PMI錄得53.3，較4月回落0.1個百分點。

5月服務業新訂單總量繼續上升，但增速放緩至三個月低點。受訪企業反映，新產品發布、促銷活動，帶動新訂單總量回升。製造業新訂單總量也加速增長，但整體水平仍屬溫和，二者綜合，5月新訂單溫和增長，增速為三個月以來最低。

5月製造業與服務業的新出口訂單量均小幅上升。其中服務業新出口訂單較4月明顯回落，僅出現微漲。部分企業反映，國際市場需求轉弱。製造業新出口訂單則重返擴張區間。兩大行業用工呈現分化。服務業用工規模繼續小幅上升，連續八個月保持擴張，企業反映，這與訂單需求增長有關。製造業用工則小幅下降。兩者綜合，5月用工規模出現三個月來首次下降，但收縮幅度極微。

5月製造業信心度降至2012 年4月有數據以來的最低點，服務業樂觀度也降至2018 年7月以來最低。兩大行業企業對未來12個月的生產與經營前景信心度，降至2012年有數據以來最低。企業預期偏低，普遍與中美貿易爭端持續、全球需求偏弱有關。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，5月中國經濟增長呈現一定放緩跡象，就業和企業信心問題尤其值得政策關注。

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