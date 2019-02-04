美國聯儲局主席鮑威爾暗示有減息的可能，利好美股交投氣氛，港股今早跟隨造好。恒指今早高開354點或1.33%，報27116點，成交金額26億元；國指今早高開116點或1.13%，報10457點。

騰訊（0700）回勇兼領升大市，高開2.44%，報335.2元，貢獻恒指64點；其次為友邦（1299），高開1.94%，開報73.6元，推高大市50點。

濠賭股走強，銀娛（0027）升4.35%，收報48元，屬暫時表現最好藍籌；金沙中國（1928）升3.87%，收報34.9元。電能實業（0006）逆市向下，開市跌0.64%，報54元，暫為表現最曳藍籌。

手機設備股有追捧，今日除息的瑞聲（2018），開市升3.57%，收報41.5元；舜宇（2382）升3.29%，收報69.1元。 小米（1810）再斥資近1億元購回1110萬股，股價有支持，高開近3%，報9.29元。

內房股普遍向上，中國恒大（3333）5月單月合約銷售額按年增加28%，開市升2.46%，報20.75元；萬科企業（02202）公布，5月合同銷售金額同比多35%，開報27.75元，高開1.84%。另潤地（1109）升1.09%，報32.6元；碧桂園（2007）升1.72%，報10.62元；中海外（0688）升0.74%，報27.1元。