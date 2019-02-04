【開市焦點】憧憬減息 港股ADR升逾230點
文章日期：2019年6月5日 08:37
市場憧憬美國減息，港股ADR比例指數報26999點，較周二恒指收市高237點或0.88%。
個股普遍向上，匯控（0005）ADR折合港元計收報64.6元，較本港收市高1.41%；騰訊（0700）ADR收報332.8元，高1.58%；中人壽（2628）ADR收報18.16元，高2.14%。
三桶油方面， 中海油（0883）ADR收報12.52元，高1.33%；中石油（0857）ADR收報4.4元，高0.92%; 中石化（0386）ADR收報5.2元，高1.47%
至於電訊股，中移動（0941）ADR收報70.5元，高0.22%；聯通（0762）ADR收報8.4元，高0.56%；中電信（0728）ADR收報3.9元，高0.31%。
焦點股份：
瑞聲（2018）今日除息1.03元。
小米（1810）昨日再斥資近1億元購回1110萬股，每股平均作價9.01元。另外，再有小米員工根據上市前僱員股份獎勵計劃行使購股權，以0.3911元，認購110.82萬股，較今日收市價折讓95.66%。
中國恒大（3333）5月單月合約銷售額為535.3億元，按年增加28%，但較4月份的584.1億元按月減少8.4%。累計首5個月，公司合約銷售報2315.4億元，較2018年首五個月2540.9億元跌8.9%。
萬科企業（02202）公布，5月合同銷售金額579.9億元人民幣，按年升35.2%。
周大福（1929）明日公布截至3月底止全年業績。
財政部公布，中國決定對隨機抽取77家大型製藥公司進行會計訊息質量檢查，留意醫藥股。