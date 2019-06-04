政府統計處公布船隻、港口貨物及貨櫃的二零一九年第一季的統計數字，當中第一季港口貨物吞吐量按年跌10.1%，為5910萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別跌8.9%及12%，為3700萬公噸及2210萬公噸。

今年第一季經季節性調整的港口貨物吞吐量按季比較下跌0.9%。當中，抵港港口貨物較上季上升0.2%，而離港港口貨物則較上季下跌2.9%。

在港口貨物中，今年第一季海運及河運貨物按年分別下跌8.1%及13.4%，為3740萬公噸及2170萬公噸。在抵港港口貨物中，2019年第一季進口及抵港轉運貨物按年均下跌8.9%，為2180萬公噸及1520萬公噸。至於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）及離港轉運貨物按年分別跌19.5%及7.9%，為710萬公噸及1500萬公噸。

按地區計算，2019年第一季抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家地區為印度尼西亞跌34.7%、日本跌26.6%、美國跌17%、台灣跌15%及韓國跌11.7%。

離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家地區為菲律賓，升14.4%。另一方面，台灣則跌29.8%、新加坡跌23.8%、越南跌15.1%、泰國跌14.4%、中國內地跌14%及日本跌13.6%。

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