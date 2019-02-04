「六絕月」第二個交易日，環球經濟前景未明朗，內地A股仍疲弱，港股連跌第五日，創超過4個半月低位，成交繼續減至不足800億。

恒指今早高開100點，報26994點是全日最高位，甫開後即調頭轉跌，早段跌穿26700點至26900點水平，其後略為回順，午後跌勢再度擴大，低見26671點，最多下挫221點，再創超過4個月低位，尾市於26700點之上徘徊。全日收報26761點，下跌132點或0.49%，成交金額783億元；國指跌89點或0.86%，報10341點。

萬洲（0288）升2.19%，收報7.01元，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）跌3.82%，收報12.08元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.63%，收報63.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；騰訊（0700）跌1.92%，收報327.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。

內地工信部早前表示，將於近期發放5G商用牌照，有指最快將於本周發放。部分5G概念股有得升，維太移動（6133）擬派特別股息股價爆升，創52周新高，全日漲23.88%，收報0.83元；晨訊（2000）漲4.69%，收報0.335元；鐵塔（0788）續升，全日升3.83%，收報1.9元。

海南省雖否認「不再禁賭」傳言，惟澳門首5個月博彩收入跌，加上環球經濟前景未明朗，濠賭股跌勢未止。新濠國際（0200）挫4.03%，收報14.78元；永利澳門（1128）跌2.45%，收報15.14元；金沙中國（1928）跌2.04%，收報33.6元。

中國財政部決定於本月至7月開展醫藥行業會計訊息質量檢查工作。醫藥股跌輸大市，阿里健康（0241）挫4.44%，收報7.1元；三生製藥（1530）挫4.29%，收報12.06元；康哲藥業（0867）挫4.25%，收報6.54元。

市場調研機構Canalys預計今年智能手機出貨量將按年下降約3%。手機設備股下跌，丘鈦（1478）挫3.74%，收報5.41元；富智康（2038）挫3.33%，收報0.87元；舜宇（2382）跌2.62%，收報66.9元

維他奶（0345）曾高見44.1元，創52周新高，最多升3.4%，全日升0.59%，收報42.9元。

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