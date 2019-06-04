市場調查機構Canalys調整今年全球智能手機出貨預測。受中美貿戰影響，智能手機市場前景不明朗，Canalys調低2019年的智能手機出貨量預測至13.5億部，較去年的13.9億部按年減少3.1%。

Canalys表示，美國打壓華為，將直接影響華為短期內的新手機推出，尤其影響華為在中國以外地區的銷售。市況疲弱拖累手機及設備股今日全線受壓，小米（1810）現報9元，跌0.99%；瑞聲科技（2018）現報41.3元，跌0.6%；舜宇（2382）現報67.05元，跌2.4%；丘鈦科技（1478）現報5.42元，跌3.56%；富智康（2038）現報0.87元，跌3.33%。

不過，Canalys認為其他手機製造商或可因而拾利，當中預期三星會是最大嬴家，而其他手機製造商則有望近年尾開始反彈。該機構指，三星採進取的產品政策，並快速增加產量，其零件供應控制亦具優勢。

展望2020年，Canalys料大部分手機供應商將會積極準備5G等發展，對市場手機出貨需求起正面作用，明年的全球智能手機出貨量有望回升，預測按年升3.4%至13.9億部，回復去年的出貨量水平。

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