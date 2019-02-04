騰訊（0700）積極走出去，四出投資科創企業。據英國《倫敦時報》報道，騰訊將向正組財團投資英國初創企業True Layer，投資額涉約4000萬美元(約3.12億港元)。據悉，新加坡主權基金淡馬錫也可能參與此輪融資。此輪融資的結果最快將於本周公布。

True Layer是一家已成立5年的英國金融科技創業公司，在金融系統的管道中運營，開發工具幫助第三方訪問銀行數據庫中的大量信息。該公司的創辦人是同為34歲的Francesco Simoneschi和Luca Martinetti。

不過另一邊廂，有報道指騰訊未有參與新一輪南韓開發遊戲公司Nexon的競標。據外媒報道，在5月31日結束的Nexon出售計劃中，參與競標的五家公司是Kakao、Netmarble、MBK Partners、KKR與貝恩資本(Bain Capital)，被認為最有可能勝出競標的騰訊卻沒出現在此輪名單上。

Nexon旗下的Neople是《地下城與勇士》等知名遊戲的開發商。自2007年獲得《地下城與勇士》的中國代理權以來，騰訊一躍成為全球遊戲收入最高的公司。

騰訊現跌1.8%，報327.4元。

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