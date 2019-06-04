隔晚美股個別發展，中美貿易關係未見明朗，內地A股續疲弱。「六絕月」第二個交易日，四連跌的港股今日未擺脫頹勢，再創超過4個月低位。

港股今早高開100點，報26994點已是半日高位，開市後隨即倒跌，跌幅更逐步擴大，在上午10時45分左右指數曾低見26697點，再創超過4個月低位，最多跌196點，其後略為喘定及回順。半日收報26804點，下跌89點或0.33%，成交金額420億元；國指跌64點或0.62%，報10366點。

萬洲（0288）升1.75%，收報6.98元，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）跌3.98%，收報12.06元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.55%，收報63.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點； 騰訊（0700）跌1.62%，收報328.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

醫藥股跌輸大市，阿里健康（0241）挫3.63%，收報7.16元；三生製藥（1530）跌2.86%，收報12.24元；中生製藥（1177）跌2.05%，收報7.65元。

濠賭股跌勢未止，新濠國際（0200）挫4.42%，收報14.72元；金沙中國（1928）跌2.92%，收報33.3元；澳博（0880）跌2.54%，收報8.44元。

美國減息預期升溫，部分本地地產股靠穩，恒地（0012）升1.61%，收報41元；九龍倉置業（1997）升0.56%，收報53.65元；長實集團（1113）升0.18%，收報57.1元。

內地工信部早前表示，將於近期發放5G商用牌照，有指最快將於本周發放。部分5G概念股續有得升，鐵塔（0788）連升第三日，半日升3.28%，收報1.89元；中興（0763）升1.23%，收報20.65元；京信通信（2342）升1.83%，收報1.67元。

美國共和黨議員敦促美國關注中國可穿戴設備帶來的風險，並提及小米（1810）和華為。小米股價偏軟，半日跌1.32%，收報8.97元。

維他奶（0345）曾高見44.1元，創52周新高，最多升3.4%，半日升2.7%，收報43.8元。

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