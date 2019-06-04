美國聯邦儲備局有官員認為短期可能降息，隔夜美股表現分化。港股連跌4日後終反彈，今早高開100點或0.38%，報26994點，成交金額27億元；國指今早高開18點或0.18%，報10449點。

國際金融股領升大市，其中友邦（1299）升1.31%，開報73.4元，推高大市34點；匯控（0005）升0.79%，開報63.8元，推高恒指22點。中銀香港（2388）升1.67%，報30.4元，是升幅最大的藍籌。

美國司法部等機構將對多間大型科技公司展開反壟斷調查，拖累科技股交投氣氛。騰訊（0700）跌0.18%，開報333元。手機設備股同步走弱，瑞聲（2018）跌0.12%，收報41.5元；舜宇（2382）跌0.58%，收報68.3元。小米（1810）昨日於公開市場回購，今日股價小幅反彈，升0.11%，開報9.1元。

昨日有內媒報道，工業和信息化部將於近期發放5G商用牌照，5G相關股有追捧，中興（0763）報20.6元，升0.98%；中國鐵塔（0788）報1.85元，升1.09%；中移動（0941）升1.14%，收報71.25元。

至於昨日放榜的領展（0823），股價有支持，開市升0.26%，收報96.1元。

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