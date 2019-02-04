【開市焦點】港股ADR升逾百點 留意科技股
文章日期：2019年6月4日 08:44
隔夜美股三大指數表現不一，惟港股ADR靠穩。港股ADR報26998點，升105點或0.39%。
個股走勢分化，匯控（0005）ADR折算港元計報64.01元，較本港收市價高1.12%；騰訊（0700）ADR收報335.23元，高0.49%。三桶油方面，中海油（0883）ADR報12.93元，高1.57%；中石化（0386）ADR收報5.23元，高0.58%；中石油（0857）ADR收報4.38元，低0.23%。
電訊股偏軟，中移動（0941）ADR收報70.28元，低0.24%；聯通（0762）ADR收報8.4元，低0.12%。
焦點股份：
昨日股價曾創新低的小米（1810）公布，昨日於公開市場回購1102.94萬股B類股份，平均價約9.05元，涉及金額9980.72萬元。
合景泰富（1813）公布，5月預售額63.11億元人民幣，按年增加12.7%。
領展（0823）昨日公布截至今年3月底止全年業績，年內可分派總額達57.23億元，按年增加5.4%；每基金單位末期分派140.55港仙，按年增加9.6%。全年度每基金單位分派增加8.6%至271.17港仙，年內每基金單位的帳面總回報率達11%。
昨日有內媒報道，工業和信息化部將於近期發放5G商用牌照，留意中興通訊（0763）、中移動（0941）、聯通（0762）、中國鐵塔（0788）等5G概念股。
迪生創建（0113）公布截至今年3月底止年度業績，受惠於出售倉庫物業，純利按年大增1.7倍至4.03億元。撇除一次性收益後，公司核心盈利為1.68億元，按年增加15.6%。