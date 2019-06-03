香港國際建投（0687）公佈，建議向股東派發特別股息每股1.48元，於6月20日名列股東名冊的股東，將可於7月4日獲支付有關股息。是次派息總額多達49.82億元，較原定派發39億元及每股1.16元為多，增加27.7%。同時由於南豐集團早於5月17日持有國際建投股份8.5%，因此按比例其獲分派4.23億元。

國際建投的大股東即私募基金黑石，自海航方面接手國際建投股份，至今持股多達75%，因此透過是次派發特別股息，將有37.37億元回籠。由於黑石在向海航收購國際建投69.54%股權時，只先向海航支付約39億元，並且待國際建投在今年底完成出售上海及天津項目應收款、應收普通合伙人款項，以及處理香港航空貨運的可換股債券等後，才支付交易餘款31億元，因此理論上，透過今次派發特別股息，已大抵在短短4個月，已經將其向海航支付的首筆交易費用，回籠高達95.8%。若連同其應付提出全購國際建投，額外支付5.74億元合計，回籠比例亦多達83.5%，盡顯「刀仔鋸大樹」的財技。

國際建投前身為從事地基及內地地產業務的泰昇集團，在2013年獲黑石以25億元提出收購，到2016年4月再易手予海航集團旗下公司，並於同年10月易名國際建投至今。期間國際建投曾涉足4幅啟德地皮，但是最終要安排出售，事隔3年，黑石再度入主國際建投。

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