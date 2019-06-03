迪生創建（0113）公布截至今年3月底止年度業績，受惠於出售倉庫物業，純利按年大增1.7倍至4.03億元。撇除一次性收益後，公司核心盈利為1.68億元，按年增加15.6%。迪生創建主席潘迪生坦言，除了中美貿易戰之外，香港股市波動、人民幣匯價下跌、更多網上經銷商送貨到香港，各個因素均影響本地零售行業，未來會投資策略會更審慎。

他指出，集團會考慮所有類型的投資，以帶來更好回報，例如集團上個財年出倉庫物業，未來亦有機會買入物業出售獲利，不過短期內未有該計劃。公司上個財年同店銷售升11.2%，潘迪生表示，過去公司的產品種類成功針對目標顧客群，令公司不需要依賴減價等方式刺激銷售，希望今年可維持銷售增長。

公司去年底公布10億元投資新零售方案，當中太古廣場的Harvey Nichols旗艦店將於6月暫停營業，至9月重新開張，執行董事潘冠達表示，現時進展合乎集團時間表，屆時可迎接十一黃金周的旅客消費，由於顧客需時適應新零售模式，會收集意見後，再考慮會否在亞洲改造其他分店。

記者：蕭嘉聰

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