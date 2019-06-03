內地浙江省民辦高等教育機構嘉宏教育科技（1935）明日（4日）起開始招股，預期全球發行4億股，其中一成用作香港發售，招股價介乎每股1.5元至1.92元，集資約6億至7.68億元，每手2000股，入場費為3878.69元。

嘉宏教育現於內地營運並控制三所高、中等學院，包括位於浙江省的長征職業技術學院、樂清市精益中學及位於河南省的中原工學院信息商務學院，截至2018/19學年，合共有32,068名在校學生。

公司主席、首席執行官兼執行董事陳餘國表示，未來將不斷拓展業務營運及學校網絡，當中會將集資所得的約50%則將用於收購或投資於中國提供高等教育但利用率相對較低的學校，目前有意投標的包括2所本科學院、3所專科學院；約40%用於擴建現有校園、設立新校區等；其餘約10%將用於提供營運資金及一般企業用途。

另外，執行董事陳凌峰提到公司計劃在美國加州建立一所可授予學位的高等教育機構，並已在美國成立一附屬公司以進行相關的投資及發展。對於中美糾紛、美國收緊對中國國民的簽證等影響，陳凌峰認為公司的計劃仍處前期培養階段，整體計劃需時6至7年，故目前未對業務構成影響。

嘉宏教育將於下周二（11日）截止認購，預期本月18日於主板掛牌，麥格理資本為其獨家保薦人。

該公司在2016、2017及2018年度的收入分別達1.63億元、1.72億元及3.02億元人民幣；上述三個年度溢利則分別為1.37億元、1.91億元及2.87億元人民幣。

記者：劉旭霞