小米（1810）對研究機構IDC可謂愛恨交纏，上月初小米不點名批評IDC的首季全球手機出貨量報告「有誤、顯失公允，與真實情況相去甚遠」，但今日小米的新聞稿則引用了IDC首季腕上可穿戴設備全球市場報告，更提到「小米重新奪回腕上可穿戴全球市場第一的位置」。小米與IDC上月前鬧翻，今月則已和好，齊齊分享報告，彷如夫婦般「床頭打交床尾和」。

IDC提到，小米手環系列以530萬台的出貨量成為全球腕上可穿戴設備(wrist worn devices)市場第一，蘋果則以460萬台的出貨量退居次席。期內小米手環出貨量按年增加43.6%，高於蘋果的14.8%。

事實上，除了智能手錶、健身手環，耳機同樣分類為穿戴式裝置，而IDC今年首季整體穿戴式裝置報告提到，蘋果Apple Watch、AirPods及Beats耳機等產品的出貨量按年升49.5 %至1280萬台，市佔率25.8%，穩佔市場第一；而小米出貨量按年升68.2%至660萬，市佔率只有13.3%。

記者：李哲毅

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