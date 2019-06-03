市場憂全球貿易關係進一步緊張，拖累中港股市表現。「六絕月」首個交易日，連跌三日的港股今日繼續反覆向下，尾市跌幅收窄。

恒指今早高開8點，報26909點，開市後一度升最多67點，其後跟隨內地A股倒跌，低見26735點，創超過4月個低位，最多跌165點，午後跌勢回順，於26800點之上的100點內上落，尾市跌幅收窄。全日收報26893點，下跌7點或0.03%，成交金額827億元；國指升43點或0.42%，報10430點。

騰訊（0700）和中移動（0941）撐大市，騰訊升2.33%，收報333.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻60點；中移動升2.92%，收報70.45元。友邦（1299）跌1.63%，收報72.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

《新華社》報道，工業和信息化部將於近期發放5G商用牌照。5G概念股午後升勢顯著，中興（0763）急升8.17%，收報20.4元；鐵塔（0788）升3.98%，收報1.83元。手機設備股舜宇（2382）亦見升勢，全日升2.77%，收報68.7元。

澳門賭收首5個月跌1.6%，大行唱淡前景。濠賭股捱沽，金沙中國（1928）跌3.38%，收報34.3元，是跌幅最大的藍籌；美高梅中國（2282）挫4.96%，收報11.5元；永利澳門（1128）挫4.73%，收報15.52元。

內地消費食品股有得升，旺旺（0151）升3.4%，收報5.78元，是升幅最大的藍籌；康師傅（0322）升2.04%，收報13元；統一中國（0220）升1.56%，收報8.46元。

領展（0823）全年可分派總額增5.4%，惟年內收益按年減少1.4%。領展以接近全日最高位收市，全日升2.19%，收報95.85元。

發改委印發「國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案」的通知，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上。雅士利（1230）抽升，全日漲9.89%，收報1元。

美國取消對印度普惠制待遇。近年大力進軍印度市場的小米（1810）顯著受壓，低見8.92元，創新低，全日挫5.12%，收報9.09元。

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