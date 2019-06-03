雖然中美爆發貿易戰，香港零售數據亦見放緩，但是領展（0823）主席聶雅倫表示，有別於高端消費的商場，集團在港的商場以社區為定位，因此未致太受影響，並對前景審慎樂觀。行政總裁王國龍形容，基於旗下商場租户的營業額表現比香港同行為佳，因此在租户營業額繼續上升時，租金尚有調整空間。他相信，集團旗下商場以民生必需品消費為主，經濟下調對他們影響不大。

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王國龍說，已開始見到市場對貿易戰擔心，但是目前未見明顯實質影響消費，加上內地以推動內銷應對及對沖所受影響，因此集團不太擔心貿易戰的衝擊，反而會更注意融資市場及利息環境的變化。集團公布2025願景，將尋求每年平均有高單位數的增長。

在收購及出售方面，王國龍不諱言，最近在內地收購較多，但是亦試過在港收購旺角中心及觀塘的項目。香港既然是領展的主要投資地域，他們會考慮新的投資機會，亦會留意內地一線城市的機會，其他國家的項目也會考慮，但是沒有設定比例。目前內地項目佔領展總資產13.2%。首席財務總監黃國祥在會後被記者進一步追問則謂，暫時內地的項目回報會較高。

聶雅倫稱，集團不時會檢討投資或出售組合，但是亦會從事資產增值。王國龍補充，目前領展已經在將軍澳、慈雲山及南昌4個項目做翻新及資產增值，另在24個項目中，正研究將18個項目作出提升，料全數24個項目一併落實翻新，投資將達12億元。至於在股份回購方面，受到股價上升影響同時，加上集團本身有多個收購及出售行動，令禁買賣期歷時數月之久，因此影響回購股份進度。

記者：陳偉燊

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