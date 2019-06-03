外電報道，華為計劃出售其海底電信電纜業務予內地民企，是中美貿易戰爆發，並對華為擴大抨擊以來首見。

《路透社》引述上海證交所文件顯示，光學電信網路產品公司江蘇亨通光電已經和華為子公司華為技術投資有限公司在5月31日簽訂交易意向書，前者將以現金加股票收購後者持有的華為海洋網絡(香港)有限公司的51%股權，惟文件中並未透露收購作價。

文件內容指出，華為海洋及其附屬公司，主要從事全球的海底電纜通訊建設。除了為客戶提供端對端服務，並包括產品技術解決方案、項目管理、工程施工，以及技術支援等。

2008年華為海洋與英國的Global Marine成立了合資公司，目前華為海洋是全球第四大海底電纜建設者，有約100條海底電纜是由該公司所鋪設的，佔全球海底電纜總數近四分一。根據華為總公司的年度報告，2018年8月，華為擁有華為海洋過半的表決權，而 Global Marine則持有49%的非控股權益。

據亨通光電的網站顯示，該公司為國家技術創新示範企業，其產業佈局歐洲、南美、南非、南亞、東南亞等國家地區，在全國13省市和南美、東南亞、西歐等9個國家地區設立產業基地，業務覆蓋130多個國家和地區。

《華爾街日報》早前報道，去年9月，華為海洋完成連結巴西和非洲喀麥隆的海底電纜，長度達3,750英里（約6,035公里）。該公司正在打造長達7,500英里（約1.2萬公里）海底電纜，可以連接歐亞非三大洲。另外，連接墨西哥加利福尼亞灣的電纜工程也即將完工。

報道又引述美國官員和盟國表示，華為海洋深諳海底電纜，能讓北京暗藏裝置監控數據流量、或讓數據轉向；倘若爆發衝突時，北京更能切斷其他國家連線。官員表示，透過華為網路管理軟體、或是海底電纜的登陸站設備，北京就有能力遠距操控。英國國安顧問Mark Sedwill 2017年在國會聽證表示，攻擊海底電纜的效果，一如二次世界大戰時炮轟倫敦碼頭或癱瘓發電廠。

華為主要經營業務為生產並銷售電信網絡設備及智能手機，目前該公司正受到全球嚴格檢視，因美國正力勸盟國，聲稱華為的產品存在安全風險。

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