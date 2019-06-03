富豪系旗下世紀城市（0355）、四海國際（0120）、百利保（0617）及富豪國際（0078）今日舉行股東會，主席羅旭瑞於股東會後指出，對香港樓市中長線發展很有信心，因香港地少人多，需求很大，即使政府多番推出「辣招」，香港樓市仍可健康發展，近日股市有所回調，地產商買地仍相當進取。

百利保執行董事兼首席營運官范統補充，沙田九肚「富豪．山峯」上周共出售4伙，觀乎過去的樓價水平，入市可說是「有買貴、冇買錯」，現時息口較低，加上貿易戰，可以考慮是否入市時機。近年公司在港以收購舊樓重建方式發展，范統指出，未來會繼續此策略，但不會停止投地。

富豪酒店副主席兼董事總經理羅寶文表示，去預期香港酒店業有多項利好因素，今年表現應該不俗，不過受貿易戰影響，首四個月表現持平。「富豪」品牌酒店表現持平，「富薈」品牌酒店的入住率則超過90%，強調對下半年表現感到樂觀。

羅旭瑞指出，尤為看好香港酒店業表現，租住率高企之外，需求一直增長，對香港營運情況有信心，明年底鄰近機場的新酒店將會落成，集團在港合計將有12間酒店，可提供約6000間酒店房間。

記者：蕭嘉聰