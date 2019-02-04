阿里巴巴營銷平台事業部總經理劉博在接受媒體電話訪問時指，今年淘寶及天貓在6月1至18日舉行大型購物節活動「淘寶天貓618年中慶」，冀在「雙十一」以外長遠打造另一個上半年的購物節，刺激平台用戶量及銷售增長。

劉博表示，阿里有雙十一作為下半年的購物節，但了解到上半年與下半年有不同的消費需求，溫度的變化等換季需求存有很大的商機，故今年由6月1日起至18日整整逾兩個星期，均會設有如雙十一般的購物優惠及推廣，強調集團「以重視雙十一的態度同樣看待618購物節」。

他又提到，集團在投資618購物節的力度媲美對雙十一的投放，不單增加市場推廣費用，消費者紅包、商家的訂製及特惠商品亦有所增加，參與品牌數量一共有約20萬個，規模為歷來最大。

但他未有透露是次購物節的具體銷售目標，值稱「相信交易數字可有很大的爆發」。他補充，單是6月1日活動首天的半日銷售額已達到去年同比的全日銷售，目前的銷售情況理想。

劉博又表示，618購物節應該往後每一年都會設立，冀形成市場的購買規律，但不一定會與雙十一同樣「報數」，高調公布銷售數字，「雙十一只做一天，還是要有區別」。

記者：劉旭霞

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