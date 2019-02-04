領展（0823）公布，截至今年3月底止全年業績，年內可分派總額達57.23億元，按年增加5.4%；每基金單位末期分派140.55港仙，按年增加9.6%。全年度每基金單位分派增加8.6%至271.17港仙，年內每基金單位的帳面總回報率達11%。

期內，集團收益按年減少1.4%至90.11億元，當中商舖租金收益跌0.7%；教育、福利及配套設施跌8.1%；停車場月租及時租租金分別跌2.7%及5.1%；而物業相關收益亦下跌7.5%。當中僅街市檔位及商場營銷錄得增長2.2%及0.6%。

若按相同基準計算，即不包括年內收購或出售物業等收益，集團收益則按年上升7.2%；商舖及街市檔位分別上升6.5%及11%；月租及時租停車場租金則上升10.6%及5.8%。

於2019年3月31日，集團物業組合的租用率維持於97.1%水平，而整體物業組合的續租租金調整率維持於22.5%。平均每月租金則由2018年3月31日之每平方呎62.4元上升至2019年3月31日之每平方呎68元。

回顧年度內，香港整體物業組合的租金對銷售額比例維持13.5%，其中「飲食」、「超級市場及食品」及「一般零售」的商戶錄得的租金對銷售額比例分別為13.9%、12.2%及14.3%。

停車場方面，集團年內擁有約56000個泊車位，大多鄰近領展商場。按相同基準計算，截至2019年3月31日止年度，每個泊車位每月收入按年增長9.1%至2719元。

截至今年3月底止，領展香港零售物業及停車場的價值，分別增加1.8%至1440.96億元及1.6%至350.59億元。若撇除年度內出售的物業後，香港零售物業及停車場的估值分別按年增長6.5%及9.9%。位於九龍東的香港發展中物業「海濱匯」的估值亦增長至105.48億元，按年增加21%。於今年3月底止，中國內地物業估值為287.93億港元，按年增加57%。

領展半日收報93.85元，升0.053%。

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