市場憂全球貿易關係進一步緊張，美股上周五收跌。港股今早跟隨內地A股高開，惟市場仍抱觀望態度，兩地股市調頭向下，港股曾再創逾4個月低位。

恒指今早高開8點或0.04%，報26909點，開市後曾高見26968點，最多升67點，受A股倒跌下，港股跟隨向下，跌幅逐步擴大，上午10時40分左右，指數低見26735點，創超過4月個低位，最多跌165點，其跌勢略回順，半日收報26807點，下跌93點或0.35%，成交金額441億元。

騰訊（0700）抵銷部分指數下跌，半日升1.23%，收報330元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；友邦（1299）跌1.49%，收報72.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。中移動（0941）亦表現強勢，半日升2.34%，收報70.05元。

澳門賭收首5個月跌1.6%。濠賭股捱沽，金沙中國（1928）跌5.07%，收報33.7元，是跌幅最大的藍籌；永利澳門（1128）跌5.22%，收報15.44元；銀娛（0027）跌2.64%，收報46.15元。

早前有傳內地監管部門收緊房企公司融資。內房股普遍下跌，二線內房股跌勢較深，世房（0813）挫4.01%，收報21.55元；時代中國（1233）挫4%，收報12.48元；融創（1918）挫3.99%，收報32.45元。

內需股逆市靠穩，旺旺（0151）升4.29%，收報5.83元，是升幅最大的藍籌；蒙牛（2319）升0.52%，收報28.8元；恒安（1044）升0.26%，收報57.65元。

美國取消對印度普惠制待遇。近年大力進軍印度市場的小米（1810）顯著受壓，低見8.92元，創新低，半日收報8.97元，挫6.37%。

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