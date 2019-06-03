恒指跌93點，收報26807點，成交金額441億元。中國周末期間發表經貿白皮書，立場強硬但沒有提及會否採取報復性措施；中證監主席易會滿指A股估值處於歷史低位，槓桿融資只有1.2萬億元人民幣，較2015年高位減少了80%，料可平穩發展。市場反應較預期好，低開之後曾經倒升，但美股期貨維持較大跌幅，未幾再度轉跌。

A股走勢確實較佳，上證指在2900點附近見明顯支持，每次出現較大偏離都很快又被拉升，反而恒指仍無法站穩，超賣之後又再超賣，14天RSI連續8日低於30%，就算是2018年大熊市也未曾出現。樂觀看超賣嚴重應摶反彈，但這更似是危機模式，這把跌下來的刀真的不應隨便接。

今早弱勢的板塊有內房及濠賭股，市傳中央禁止個別內房股發債，主角旭輝（0884）稱未有收到書面通知，內房股普遍跌3%至5%。濠賭股今早顯著下跌，尤其是外資的金沙中國、永利澳門及美高梅跌幅尤其大，市場或擔心「不可靠實體清單」或會波及美國企業，影響續牌或續牌條件。

新華社今早報道，國家主席習近平近日對垃圾分類工作作出重要指示，強調要培養垃圾分類的好習慣，為改善生活環境作努力，為綠色發展可持續發展作貢獻。​​​​或許是相關行業消息靈通、能緊跟國策，光大國際（0257）日前就宣布，集團通過注資4,500萬元人民幣，獲得山東趣享資訊科技90%股權，正式進軍垃圾分類及資源回收領域。這項投資金額不大，但卻是一個仍處炒作初期的主題，市場規模估計可達200億元人民幣。退一步看，光國市盈率僅約8倍左右，去年供股後又加大拿項目力度，未來2至3年增長動力強，料短期可至少在保歷加通道內交易，可逢低吸納。

張兆聰

明報首席評論員