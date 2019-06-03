《人民日報》海外版今日在頭版發表評論文章。文中指出，中方日前發出的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，再次強調中方始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場，向外界傳遞了堅決捍衛國家和人民利益的決心與態度。

文中又指，中美經貿關係不僅事關兩國人民根本利益，也事關世界繁榮與穩定。對於兩國經貿分歧和摩擦，中國願意採取合作的方式加以解決。文章又狠批美國在磋商過程中得寸進尺，採取霸凌主義態度和極限施壓手段，多次出爾反爾、不講誠信，更企圖把磋商受阻的髒水，潑在中方身上，令磋商再三經歷波折。

文中指出，極限施壓唬不住人，保護主義更解決不了問題。中方未來態度明確，中美應秉持相互尊重、平等互利的精神，本著善意和誠信，通過磋商解決問題，縮小分歧，擴大共同利益，共同維護全球經濟穩定和發展。文章強調，任何國家都有自己的原則，對於重大原則問題，中國決不退讓。美方應收起不切實際的幻想，保持必要的清醒，在尊重對方發展道路和基本製度的基礎上推動磋商、解決分歧。

文章又也奉勸美方，合作是中美兩國唯一正確選擇，共贏才能通向更好的未來。希望美國同中國相向而行，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，增進兩國和世界人民福祉。

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