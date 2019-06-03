外圍股市以至港股恒指的表現及走勢依然疲弱，前景確實未許樂觀。不過，個別行業及股份率先走出谷底，雖然短期仍可能受到市况的拖累再度轉差，但相信有能力再一次帶頭回勇，因此可視為這些股份回調低吸機會。

恒指上周初反彈至27490點再尋底，收報26901點，全周跌452點或1.66%；國指低位喘定，全周僅跌0.56%。大市日均成交889億元，低於60天平均近一成半，其間MSCI成分股變動成效，引起成交大增，否則成交更低迷。

大部分股份仍低於50天線

恒指周五跌穿兩萬七關口，國指守住10300點低位，兩者繼續處於10天線之下；不過，恒指國指成分股高於10天線比連續三周上升，上周升至超過三成水平；高於20天線比亦升至三周高位約兩成水平，反映陸續有股份轉穩，重上10天線甚至20天線上。不過，大部分股份仍低於50天線。

事實上，大市上周表現不差，據《明報》港股數據庫，全周計，升跌比率52比48，上升股份中有一半升逾3%，下跌股份有近四成跌逾3%；雖然大市好壞參半，但不少股份表現理想，明顯跑贏恒指國指，特別是個別行業。

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過六成上升，汽車及相關、內房分別升逾4%表現最強，其次中資電力、燃氣供應、金屬及礦石都升逾3%，明顯跑贏大市；內房、電力、燃氣、金屬有八成以上股份上升，升勢全面。汽車股上周二急升近半成後連續3日表現牛皮；內房股連升4日，走勢更佳。然而，息口敏感的行業如本地地產、房託受壓，上周跌3%、4%。

碧桂園服務15元關鍵 龍湖20天線有支持

內房行業中以物業管理表現最強，之前提到的碧桂園服務（6098）表現一枝獨秀，屢創新高位，回調關鍵支持為15元。至於內房股以龍湖（0960）表現最強，5月上旬跌至26元附近已有支持回升，重上10天線、20天線及50天線，短線調整料20天線約28元有支持。

電力、燃氣股上周受捧，新能源值得留意。能源局早前發布了2019年第一批光伏平價上網項目，項目規模超出市場預期；當局亦下發通知，要求積極推進平價上網項目建設，全面落實電力送出消納條件及優化建設投資營商環境，有利下游如太陽能玻璃等需求，信義光能（0968）可受惠經營環境持續改善。

信義光能4元承接力良好

此外，信義光能上周成功分拆信義能源（3868）上市，有助提升集團財務狀况，加快業務發展及擴張。走勢上，近兩個月信義光能在4至4.5元上落，低位4元承接力良好，可候低吸納。

[劉思明 數據尋寶]