特朗普突然宣布向墨西哥所有出口往美國的貨品加徵5%關稅，彭博報道指中國已制訂好以稀土反制美國的計劃，商務部又將建立一份「不可靠實體清單」制度，再加上中國5月份製造業PMI跌穿50水平，市場避險情緒急劇升溫，恒指失守27000點。5月至今一直是美國出招中國捱打，結果是中港股市下跌，美股靠穩，若中國反擊，美企盈利定必受到影響，美股也明顯轉弱與中港股市看齊。

特朗普宣布加徵關稅，為全球股市拉開下跌序幕，但這並非世界末日，股市充份消化過後仍能找到支持，上星期A股更是回升。只是到周四中國轉趨鷹派，《人民日報》提出勿謂言之不預、《環球時報》揚言以稀土反制後，市場避險情緒升溫，歐美股市顯著轉弱。另一個發展是美國向墨西哥加徵關稅，周六又宣布終止對印度的發展中國家普惠制度待遇，既增添環球不明朗因素，又令原本受惠聯儲局減息預期的新興市場雞飛狗走，資金都蜂擁債市，德國以至希臘債息均見新低，美債息率超賣過後再超賣。

筆者上周仍認為中國近年多次說過這句「開戰宣言」多次，都是雷聲大、雨點小，但中方的姿態似乎愈來愈鷹派。尤其是上周五商務部表示將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的，對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單，具體措施將於近期公布。此舉明顯是針對美國企業，在華業務較多的Nike、波音、蘋果等，周五股價都跑輸大市。隨着市場反映中國出手，美企盈利預測料會遭下調，美股強於其他地區股市的情况相信無法持續。

華加碼反制 美股也轉弱

到這一刻為止，美國尚未開始徵收新一批貨物的25%關稅，中國揚言的反制仍在醞釀階段，雙方仍有迴旋餘地。但去年第4季中美雙方突然停戰，一個主因是中央無法在去槓桿尾部風險和貿易戰下準確判斷經濟，同時美國信貸價差急劇上升，大有出現金融危機之勢，雙方都只能休戰喘口氣。但去年已實施10%關稅，中國出口往美國的金額雖然下跌，輸往其他地區的增長卻能抵消，影響有限。即使近期數據轉差，但中國經濟大致上仍然穩定，導致領導人堅信有條件跟美國打持久戰。

中美博弈 誰膽大誰勝

美國策略則一如預期轉趨雷霆萬鈞，勢要在短時間內壓倒中國，聯儲局又幾可肯定會減息來護航，中美雙方或將出現你一拳、我一腳，甚至是懦夫博弈，誰的膽大誰勝。局勢發展是向這個方向走，市場也有這種憂慮，這已經對股市造成衝擊。

這也體現在美國國債收益率曲線倒掛，經濟衰退的憂慮也不斷升溫。倒掛多出現在衰退前，但倒掛多久才出現則相當不明確。另一個可參考的指標則是3個月票據息率，過往兩次跌穿200天線，都出現經濟急劇下滑、大幅減息以及美股顯著下跌。現在又到了一個重要時刻，很視乎中美博弈如何發展下去。中國已擺出準備作戰的姿態，就等美國作決定。若美國決心對付中國，寧願犧牲短期企業盈利、經濟和股市受到衝擊，也要全方位封鎖中國、拖垮內地經濟發展的話，股市就肯定無運行。現在一切都視乎特朗普的任何決定。

張兆聰 還看今朝