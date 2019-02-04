環球局勢不穩，上周五美股走弱，惟港股ADR靠穩。港股ADR收報26912點，升10點或0.04%

個股走勢迥異。騰訊（0700）ADR折合港元收報327.32元，較本港收市價高0.39%；中人壽（2628）ADR收報18.21元，高0.05%。匯控（0005）ADR收報63.91元，低0.23%。

三桶油方面，中海油（0883）ADR收報12.73元，低0.47%；中石油（0857）ADR收報4.34元，低0.91%；中石化（0386）ADR收報5.18元，低0.77%。

電訊股個別發展，聯通（0762）ADR收報8.23元，低0.48%；中移動（0941）ADR收報68.69元，升0.34%。

焦點股份：

領展（0823）今日公布全年業績，上周五股價跌1%。

博彩監察協調局公布最新數據，5月份的博彩收入為259.52億元，按年升1.8%，終止過去兩個月的跌勢，留意銀娛（0027）、金沙（1928）等濠賭股。

香港國際建投（0687）今早復牌。公司公布，控股股東完成出售11.28%股份予兩名獨立人士，公眾持股量25%，已遵守上市規則。

內媒引述接近監管人士報道，部分房企因拿地激進，出現一些「地王」已經引起中央注意，人行行與證監會將暫停部分房企的債券及ABS融資管道，留意碧桂園（2007）、中海外（0688）等內房股表現。

佳源國際（2768）公布，5月份合同銷售金額約17.127億元(人民幣．下同)，按年增長約20%。今年首5個月，集團合同銷售金額約62.727億元，按年增長約30%。

星美控股（0198）發公告指，據5月31日的未經審核管理資料，集團部分員工未支付的薪金為7500萬元（人民幣、下同）、部分物業未支付租金為7400萬，以及尚欠供應商電影版權費總額7900萬元，合計2.28億元。