去年9月起停牌的星美控股（0198）發公告，提供集團財務狀況及業務營運最新資料，指集團現時仍欠缺足夠資金支持業務營運。根據5月31日的未經審核管理資料，集團部分員工未支付的薪金為7500萬元（人民幣、下同）、部分物業未支付租金為7400萬，以及尚欠供應商電影版權費總額7900萬元，合計2.28億元。

截至5月31日，星美在中國內地經營336間影院，當中171間正在營業，151間暫時停業，另外14間暫時停業的影院將於不久將來恢復營業。由於星美未能向電影供應商支付部分版權費，管理層與供應商討論後，已達成付款共識及維持新片供應。

另外，關於滙豐銀行作為呈請人，要求法院作出將公司清盤頒令的呈請書，星美認為集團有充足財務資源，償還呈請人及解決爭議，將於適當時候作進一步公告。

債務重組方面，星美過去已經與貸款人及債權人討論，包括將債務轉化成公司股權，不過目前與貸款人及債權人並無訂立有關安排的協議或實質性條款。

至於公司債券，星美今年3月已公告，獲財務機構的認購要約，發行合共本金額不超過10億元、年期不超過三年的債券，並建議於深交所上市，目前未收到中證監的進一步消息。步消息。