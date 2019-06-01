美國威脅向墨西哥加徵關稅，拖累周五美股大跌，道指跌354點或1.41%，收報24815點；標指跌36點或1.32%，收報2752點；納指跌跌114點或1.51%，收報7453點。本周累計，道指跌3.01%，已連跌六周；標指及納指連跌四周，分別挫2.49%及2.41%。整個五月計，標指跌6.58%，創下過去9年以來最大的五月跌幅；道指及納指則分別跌6.69%及7.93%。

道指成份股全線下挫，美國電訊商Verizon跌4.36%，收報54.35美元，成為表現最差成分股；跌市最大原凶為對貿易戰敏感的波音公司挫2.36%，拖累道指56點。上月FANG+ 指數跌近15%，創下該指數自2014年9月成立以來最大單月跌幅，周五facebook表現最差，跌3.03%。

港股ADR方面，港股比例指數升0.06%，至26916點，恒指夜期低水181點，報26720點。騰訊（0700）折合報327.34元，較港收市高0.41%；中石化（0386）及中海油（0883）折合報5.18元及12.73元，較港收市低0.73%及0.41%。