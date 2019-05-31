金管局數據顯示，4月份香港銀行年率化的貸款增長為9.1％，低於3月份的13.5％，1至4月年率化增長為9.3％。

以總額計算，4月份貸款與墊款總額上升0.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）與上月比較上升1%，在香港境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元貸款的升幅較港元存款小，港元貸存比率由3月底的87.8%，下降至4月底的87.3%。期內港元存款增長1.6%，活期及定期存款均有升幅。

另外，4月份香港人民幣存款增長1.7%，於4月底為6,123億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為4,207億元人民幣，按月減少9.4%。金管局發言人指，人民幣資金池近月走勢平穩，香港銀行體系的人民幣流動性管理維持穩健。4月份香港的人民幣即時支付結算(RTGS)系統錄得的平均每日交易額超過10,000億元人民幣的高水平，代表香港的人民幣資金池繼續支撐大量的金融中介活動。

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