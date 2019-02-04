近年人事變動不斷的瑞安系，在瑞安房地產（0272）股東大會後，瑞安系主席羅康瑞透露，稍後現年約七十歲的黃月良將在今年底退任瑞安建業（0983）行政總裁一職，「佢都應該退休，係我一直留住佢」。羅康瑞指將安排「一些大家熟悉的同事接任，都是瑞安老臣子」。

據聯交所及公開資料，黃月良為瑞房非執行董事、瑞安建業的執董、行政總裁兼財務總裁，在昨日（5月30日）瑞安建業股東會才獲重選為董事。

至於近期瑞房及瑞安建業頻頻出現交易，包括瑞房向瑞安建業收購南京項目權益、瑞房向瑞安建業出售物業管理公司。問到是否潛在系內重組或合作等，羅康瑞解釋指，實際兩公司獨立管理，但將來是否有合作、投資、開發等，暫未有具體計劃，瑞房投資南京水泥廠項目主要因地皮面積大、地點不錯，正研究是否在該項目可以由兩間公司聯手去做，惟未有具體計劃。

羅康瑞早前曾在瑞房業績會表示有意重新投資本港房地產，瑞安建業在早前亦斥資3.04億元收購觀塘偉業街93號一幢商業大廈。他澄清指，瑞房無計劃投資本港，仍集中在內地發展，相信發展空間仍大。至於瑞安建業仍會小心考慮公司本身在香港市場是否競爭力及足夠資源發揮作用，尚在研究中。

瑞房首四個月合約銷售額僅18.18億元，距離今年目標100億元仍遠。執行董事兼財務總裁孫希灝指仍有信心達標，因項目推盤仍在按時間表進行，因為旗下上海新天地、瑞虹新城等都要待年底或年初才推，銷售集中在下半年。

羅康瑞的女兒，瑞房執董羅寶瑜則指，瑞房正推行輕資產策略，並已推出首個投資平台，與宏利及中國人壽信託成立合營企業，推動商業項目的發展及收購，不需要再只依賴瑞房自有資金，希望未來在上海、大灣區都可以用此模式發展。公司亦會考慮與能達其質量要求的內地開發商合作，由對方發展住宅部分。

今日亦是羅康瑞擔任香港貿易發展局主席的最後一日，他指自己一直是非執行主席，交接順利，貿發局同事亦是按發展將工作接手下去。在中美貿易戰、國內經濟增長陰霾等因素下，他指過去四月份內地樓市蓬勃發展，仍看好內地樓市，房地產業亦對經濟增長發揮巨大作用。

記者：方楚茵

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