香港零售銷售連跌3個月，政府統計處公布，本港今年4月零售總銷貨價值估計為377億元，按年跌4.5%，遠遜市場預期的跌0.2%。與去年同期比較，今年首4個月的零售業總銷貨價值跌2%。扣除期間價格變動後，4月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌5%，首4個月計跌2.3%。

分類產品方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌11.4%；服裝跌2.2%；電器及其他未分類耐用消費品跌13.7%，藥物及化妝品亦按年跌6%。民生消費方面，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）升0.8%，新鮮蔬果升4.9%、其他未分類食品升2.2%%。

政府發言人表示，4月零售業銷售表現持續疲弱，銷售額跌幅擴大，反映外圍不確定因素，令消費情緒依然審慎。另外，內地勞動節假期較遲出現（今年為5月初，去年在4至5月之間），導致旅客人數按年增長顯著減慢。

發言人指出，短期消費情緒繼續受外圍不確定因素影響，雖然訪港旅遊業持續增長，本地勞工市場大致平穩，應能為零售業銷售業務帶來支持，政府會密切留意相關情況。

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