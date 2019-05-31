港股應驗「五窮月」魔咒。恒指午後反彈乏力，更一度失守27000點大關，最低見26850點，尾市跌幅略為收窄，但最終仍未能重上二萬七水平，收市跌213點或0.79%，報26901點，創4個月新低，成交金額841億元；國指跌62點或0.6%，報10387點。

過去一星期，港股跌1.66%，連跌四周。總結5月，港股累挫9.42%，創7個月最大單月跌幅。

友邦（1299）繼續領跌大市，埋單跌1.87%，收報73.65元。騰訊（0700）連升兩日，今日升0.49%，收報326元，惟全月計，騰訊股價累挫15.98%。

地產股全線捱沽，恒地（0012）跌3.57%，收報40.5元；新地（0016）跌4.32%，收報124.1元；新世界發展（0017）跌2.36%，收報11.56元；長實集團（1113）跌1.39%，收報56.7元；信置（0083）跌1.42%，收報12.54元。九龍倉置業（1997）全日跌4.55%，收報53.55元，屬今日表現最差藍籌。

澳門博彩數據即將出爐，濠賭股造好，其中金沙中國（1928）升1.87%，收報35.5元，屬表現最好藍籌；銀娛（0027）升1.07%，收報47.4元。

安踏（2020）反撃沽空機構「殺人鯨資本」（Blue Orca Capital）創辦人Soren Aandahl指控，並引入另一運動品牌lululemon athletica創辦人為股東。安踏收升2.2%，報48元。

外電報道，中國已制訂限制對美出口稀土的計劃，稀土概念再被熱炒。中國稀土（0769）連升四日，埋單升4.7%，報0.67元。

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